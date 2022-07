Kres "Dzikiego Zachodu" w internecie. UE rozpoczęła nową erę regulacji cyfrowych

Parlament Europejski zakończył ostateczne głosowanie nad przełomowymi unijnymi przepisami cyfrowymi, które zobowiązują firmy internetowe do ochrony użytkowników przed nielegalnymi treściami, zwiększenia odpowiedzialności i ograniczenia siły rynkowej gigantów technologicznych. Posłowie PE przekazali wyniki debaty nad ustawami Digital Services Act oraz Digital Market Act. Co to oznacza dla nas?