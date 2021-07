Kradli prąd, by kopać kryptowaluty. 3800 konsol PS4 w nietypowej roli

Kryptowaluty to intratny biznes. Trzeba się do niego jednak odpowiednio przygotować i dużo zainwestować. Mocne procesory czy karty graficzne sporo kosztują. Do tego dochodzi koszt zużytej energii elektrycznej. W mieście Winnica na Ukrainie odkryto farmę kryptowalut, która była bardzo nietypowa.