Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba pomoże wykryć oznaki życia pozaziemskiego

- To, co naprawdę zaskoczyło mnie w wynikach, to fakt, że możemy realistycznie znaleźć oznaki życia na innych planetach w ciągu najbliższych 5 do 10 lat - powiedziała Caprice Phillips, doktorantka z Ohio State University, która podzieliła się wstępnymi odkryciami na konferencji prasowej w czasie kwietniowego spotkania APS 2021.