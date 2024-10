Kosmiczny pociąg nad Polską. Wieczorem spójrz w niebo

O szczegółach kolejnego przelotu satelitów Starlink nad Polską pisze serwis nocneniebo.pl . 19 października pierwszy raz można je było zaobserwować już o godzinie 5:40, ale nie jest to jedyny jasny przelot, który uda się zaobserwować wychodząc na balkon lub do ogrodu. Kolejny przewidywany jest o godzinie 19:15. Satelity Starlink pojawią się na zachodnim niebie i przelecą w kierunku wschodnim.

Starlink to satelity regularnie wznoszone na orbitę przez firmę SpaceX Elona Muska, której celem jest zapewnienie dostępu do internetu satelitarnego zwłaszcza na obszarach, gdzie inne metody doprowadzenia sygnału są niemożliwe. Internet Starlink wielokrotne udowodnił już, że może być przydatny w nieoczekiwanych momentach - między innymi niedawno w czasie powodzi w Polsce, kiedy rząd zapewnił najbardziej poszkodowanym zestawy odbiorcze Starlink, by pozostali w kontakcie ze światem.