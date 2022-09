Korzystasz z bankomatów? Cash trapping popsuje ci humor

Cash trapping to pojęcie odnoszące się do oszustwa polegającego na zainstalowaniu w bankomacie mało widocznej listwy, z powodu której wypłacane pieniądze nie trafią do dłoni klienta. Co więcej, z punktu widzenia systemu w bankomacie wypłata zostanie zrealizowana poprawnie. Środki znikną więc z konta, ale klient nie zobaczy na oczy gotówki. Jak to działa?