Koronawirus zmutował. Nowa, bardziej zaraźliwa forma SARS-CoV-2

Przede wszystkim zwracają uwagę na to, że im dłużej wirus pozostaje aktywny w społeczeństwie, tym większa szansa na kolejne groźne mutacje, które wpłyną na tempo prac nad szczepionką i skutecznymi lekami. Mutacja SARS-CoV-2 jest naturalna i nieunikniona, co zdaniem ekspertów jest kolejnym dowodem na to, że wirus nie został spreparowany w laboratorium.