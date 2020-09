Koronawirus. Zaprosił do kliniki niewierzących w pandemię. Zgłosił się… Jerzy Zięba

Jerzy Zięba chętnie wypowiada się na tematy związane z koronawirusem, ale żadnym specjalistą nie jest. Co więcej, porady Jerzego Zięby dotyczące zakażenia koronawirusem doczekały się reakcji głównego inspektora sanitarnego oraz prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. W połączonym oświadczeniu zdecydowanie przestrzegają przed wprowadzaniem w życie informacji zaczerpniętych od przedsiębiorcy.

Teraz kontrowersyjny sprzedawca odniósł się do wypowiedzi prof. Czuczwara z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Lublinie.

- Zapraszam do siebie do kliniki wszystkich tych, którzy nie wierzą w koronawirusa. Najgroźniejszy mit jest taki, że choroba nie istnieje, bądź jest czyimś wymysłem - mówi Mirosław Czuczwar, cytowany przez TokFM .

Co ciekawe, na apel zareagował Jerzy Zięba. Na swoim facebookowym profilu napisał "Właśnie przyjąłem zaproszenie Pana Profesora".

Chociaż Jerzy Zięba należy do "wątpiących" - wszak sugeruje to przyjęcie zaproszenia - to jego porady na "leczenie" koronawirusa wywołały mnóstwo kontrowersji.