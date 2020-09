Koronawirus zabija coraz mniej ludzi w USA. Naukowiec mówi o odporności stadnej

Koronawirus staje się coraz mniej śmiertelny dla mieszkańców USA. Naukowiec Mark Last twierdzi, że stany Nowy Jork i Kalifornia osiągnęły już odporność stadną. W tym pierwszym minionej doby z powodu COVID-19 zmarły dwie osoby.

Koronawirus zabił już blisko 190 tysięcy mieszkańców USA. Łącznie zdiagnozowano tam ponad 6,2 mln przypadków choroby COVID-19. Choć sytuacja w Stanach Zjednoczonych nadal jest daleka od ideału, naukowcy zaczynają obserwować jej poprawę. W piątek 4 września w całym kraju odnotowano 956 zgonów, podczas gdy poprzednie dobowe bilanse mówiły o 1080, 1066 i 1045 ofiarach śmiertelnych.

Coraz lepsze wieści dochodzą również z konkretnych miast. Władze Nowego Jorku poinformowały, że minionej doby nie odnotowały żadnego śmiertelnego przypadku wskutek powikłań wywołanych przez wirusa SARS-CoV-2. W całym stanie liczącym blisko 20 milionów mieszkańców, zmarły natomiast dwie osoby.

- Ogólnie rzecz biorąc, liczby nadal są dobre. Nasze postępy dowodzą, że wirus reaguje na naukę, a nie na politykę. Nie możemy się cofnąć. Celebrując ten weekend z okazji Święta Pracy, wszyscy musimy nosić maski, zachowywać dystans społeczny i myć ręce. Pozostań twardy Nowy Jorku – apelował gubernator Andrew Cuomo.

Naukowiec: odporność stadna jest możliwa

Naukowiec Mark Last z Ben-Gurion University of the Negev (AABGU) jest zdania, że stany Nowy Jork oraz Kalifornia mogły osiągnąć już odporność stadną na wirusa. Profesor z Wydziału Oprogramowania i Inżynierii Systemów Informacyjnych BGU od 20 lat zajmuje się analizą danych medycznych.

- Wygląda na to, że w Kalifornii odporność stadna została osiągnięta około połowy lipca, a zarażonych jest tam ponad 10 proc. ludzi. Oznacza to, że podstawowy współczynnik reprodukcji R0 przy obecnych ograniczeniach wynosi tylko 1,1. W Nowym Jorku jest on mniejszy od 1 - wyjaśnia naukowiec.

Uczony przewiduje, że jeżeli USA utrzymają obecne ograniczenia, to wskaźniki zakażeń zaczną spadać. - W celu uzyskania odporności stadnej potrzebujemy według moich obliczeń 1,16 mln osób z przeciwciałami. Jesteśmy bardzo blisko tej liczby - dodaje profesor.

Według najnowszych prognoz naukowców z University of Washington w Seattle, do końca 2020 roku na COVID-19 umrze ok. 410 tysięcy obywateli Stanów Zjednoczonych.