Koronawirus. WHO naciska na zwiększenie produkcji leku na COVID-19

Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus przyznał, że popyt na deksametazon zwiększył się znacząco, zaraz po tym jak brytyjscy badacze potwierdzili jego skuteczność w walce z COVID-19 .

Eksperci ostrzegali, że nadmierne zainteresowanie lekiem i gromadzenie jego zapasów może sprawić, że stanie się trudno dostępny . Teraz WHO jest zmuszone oficjalnie naciskać na zwiększenie produkcji leku.

- Nie ma dowodów na to, że lek działa u pacjentów z łagodną chorobą lub jako środek zapobiegawczy, a jak każdy może powodować skutki uboczne - ostrzegał szef WHO. Zaznaczył również, że zwiększona produkcja leku musi iść w parze z zachowaniem najwyższej jakości produktu, co jak wiadomo, często nie jest łatwe, gdy trzeba gwałtownie zwiększyć produkcję.