Koronawirus w starciu ze sterydami. WHO zajmuje stanowisko

Analiza opublikowana 2 września w Journal of the American Medical Association (JAMA), która obejmowała dane z siedmiu badań klinicznych, potwierdziła, że sterydy zmniejszyły ryzyko zgonu wśród pacjentów o jedną trzecią w porównaniu z pacjentami otrzymującymi tylko standardową opiekę.

Na tej podstawie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaktualizowała swoje wytyczne dotyczące leczenia kortykosteroidami, zalecając, aby osoby z ciężkim przebiegiem COVID-19 otrzymywały leki od 7 do 10 dni. Dodatkowo WHO podkreśla, że osoby z łagodnym przebiegiem infekcji nie powinny przyjmować sterydów, ponieważ "aktualne dane wskazują, że prawdopodobnie nie przyniesie im to korzyści, a może tylko zaszkodzić".

Koronawirus w Polsce. Jak się przed nim uchronić?

- Nowa analiza powinna rozwiać wszelkie pozostałe wątpliwości dotyczące podawania sterydów krytycznym pacjentom z COVID-19 - powiedział dr Todd Rice, profesor medycyny i lekarz intensywnej opieki medycznej na Vanderbilt University School of Medicine w rozmowie z The New York Times. Na tej podstawie WHO uznało, że stosowanie sterydów powinno być włączone do standardowej procedury leczenia najcięższych przypadków COVID-19.