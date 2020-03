Koronawirus w Polsce: prawie pół tysiąca osób objętych kwarantanną

Już prawie 500 osób jest objętych kwarantanną w związku z wykryciem pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce. Izolacja potrwa do końca tygodnia, mimo że testy na zakażenie wyszły ujemnie.

200 uczniów w Policach do końca tygodnia będzie przebywać w internacie. Testy zakażenia w przypadku podejrzanych dziewcząt wyszły ujemnie, mimo to zgodnie z zaleceniami epidemiologów kwarantanna musi trwać od 23 lutego do 8 marca.