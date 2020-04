Koronawirus w Polsce. Ponad 600 ofiar śmiertelnych. Oto najnowsza mapa zakażeń

- Dziś mamy informacje, że coraz więcej osób zdrowieje, a mniej ulega zakażeniu. To niezwykle pozytywne. Niestety widzę na ulicach osoby bez zasłoniętej twarzy. To nie jest odwaga. To lekceważenie innych i egoizm - mówił na środowej konferencji prasowej Minister Zdrowia Łukasz Szumowski. Według aktualnych informacji liczba osób, która wygrała walkę z chorobą COVID-19 wynosi w Polsce 3025. Aktualne dane dotyczące rozwoju pandemii w naszym kraju można śledzić na bieżąco za pomocą specjalnej mapy.