Koronawirus w Polsce: koniec obowiązku noszenia maseczek? Są nowe informacje

Money.pl podaje również, że "opcja całkowitego zniesienia obowiązku nie jest brana w tej chwili pod uwagę ". Epidemia wciąż trwa, a liczba nowych zakażeń - chociaż stabilnie - to wciąż rośnie. Najprawdopodobniej maseczki przestaną być obowiązkowe podczas przebywania na świeżym powietrzu (na ulicach, w parkach itp).

Sytuacja rozwija się dynamicznie, więc wszystko będzie zależeć od liczby nowych zakażeń w Polsce w najbliższych dniach. Jeśli będą one się utrzymywać na obecnym poziomie, to złagodzenie przepisów jest bardzo prawdopodobne. Aby być na bieżąco z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, zapisz się do naszego specjalnego newslettera.