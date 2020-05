Koronawirus w Polsce. Bezpłatne testy w mobilnym centrum dostępne dla każdego

Wcześniej testy można było wykonać w Polsce podjeżdżając samochodem na miejsce badania. Dla osób, które nie posiadały własnych "czterech kółek" był to duży problem, uniemożliwiający bezpieczne wykonanie testów na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

Mobilny punkt testowy MediMod przy ul. Jana Bażyńskiego w Gdańsku został sfinansowany przez firmę Olivia Business Center i przekazany Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu w Gdańsku. Jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w Polsce, gdzie można podejść pieszo, by bezpiecznie poddać się testom.

W tym celu pacjent z podejrzeniem zakażenia musi zarejestrować się i przynieść skierowanie od lekarza do mobilnego punku diagnostycznego. Tam, przez specjalne okienko, zostanie pobrany wymaz z gardła.

- Mobilny punkt testowy umożliwia przebadanie na koronawirusa pacjentów, którzy nie mają samochodu i nie mogą podjechać nim do budynku. Budynek ma wielkość kontenera, jest modułowy, co oznacza, że może zostać postawiony w każdym miejscu - mówi Krzysztof Król, menadżer komunikacji z Olivia Business Center w rozmowie z WP .

Eksperci zwracają uwagę również na to, że w mobilnym centrum diagnostycznym kontakt z pacjentem jest ograniczony do minimum. Pobieranie wymazów ma miejsce przez specjalne okienko, a co za tym idzie - zmniejsza się ryzyko zakażenia COVID-19.