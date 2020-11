Koronawirus w Polsce. Aktualna mapa zakażeń [02.11.2020]

2 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 15 578 zakażeniach koronawirusem SARS-CoV-2 w naszym kraju. Oznacza to, że liczba chorych od początku epidemii przekroczyła już 395 489. Jednocześnie poinformowano o kolejnych 92 zgonach.

Eksperci są zdania, że wiele decyzji rządu było błędnych, co doprowadziło do tego, że "epidemia wymyka nam się spod kontroli". Lekarze obawiają się, że "oficjalne statystyki nie oddają skali epidemii". Wynika to z faktu, że system testowania jest już niewydolny i wiele osób nie decyduje się na wykonanie testu, nawet jeśli podejrzewają u siebie objawy zakażenia.