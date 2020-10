Koronawirus trwale zaburza pracę układu odpornościowego? Niepokojące wyniki badań

Jednym z obszarów zainteresowania ekspertów z dziedziny immunologii była produkcja przeciwciał - białek zdolnych do unieszkodliwienia patogenów, takich jak wirusy. Matthew Woodruff z Lowance Center for Human Immunology na Emory University zwraca uwagę na jeden z najbardziej niepokojących wniosków, do jakiego doszli naukowcy. Chodzi o sporadyczne przypadki, kiedy przeciwciała, zamiast walczyć z patogenem, atakują tkanki osób cierpiących na ciężkie przypadki COVID-19.