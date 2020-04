Koronawirus. Tresowane psy będą wykrywać objawy COVID-19 [Wideo]

Jak na razie MDD rozpoczęło intensywne testy, czy psy w ogóle są w stanie wyrywać osoby z SARS-CoV-2. W tym celu organizacja nawiązała współpracę z London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) oraz z Durham University. Jeśli pierwsze próby przebiegną zgodnie z planem, to psy będą w stanie pomóc w wykrywaniu zakażonych już w ciągu najbliższych 6 tygodni.

- Nie wiemy jeszcze, czy COVID-19 ma jakiś specyficzny zapach. Wiemy jednak, że inne choroby układu oddechowego zmieniają zapach ludzkiego ciała. Jest więc szansa, że podobne zjawisko zachodzi w przypadku COVID. A jeśli tak, to psy będą mogły to wykryć - komentuje prof. James Logan, dyrektor Departamentu Kontroli Chorób LSHTM i ARCTEC.

Dodał również, że jak do tej pory psy świetnie sprawdziły się m.in. w wykrywaniu malarii, co daje nadzieję na to, że uda się powtórzyć sukces w przypadku COVID-19. Psy będą tresowane tak samo, jak te, które mają wykrywać choroby nowotworowe, Parkinsona czy infekcji bakteryjnych - w warunkach kontrolnych zwierzęta będą podchodziły do osób zakażonych SARS-CoV-2.