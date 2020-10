Koronawirus. Ten nieinwazyjny test daje niemal natychmiastowe wyniki

Dzięki temu oddział ratunkowy byłby w stanie szybko wykryć, z jakim zagrożeniem zdrowia pacjenta ma do czynienia, nawet jeśli nie ma dostępu do laboratorium. Sukces możliwy był, dzięki wykorzystaniu urządzenia BreathSpec, które analizuje lotne związki organiczne w ludzkim oddechu.

Przebieg badania

Jeżeli naukowcy otrzymają te same wyniki po przeprowadzeniu testów na większej liczbie pacjentów, metoda może zostać dopuszczona do powszechnego użycia. Dzięki temu naukowcy mają nadzieję wspomóc służby medyczne w szybkim wykrywaniu pacjentów z COVID-19, co dodatkowo przyczyni się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.