Koronawirus. Sprawdzamy, gdzie byli Polacy w ostatni weekend

Koronawirus. Granice Polski zostały zamknięte dla obcokrajowców, ale Polacy przebywający zagranicą mogą wracać. Razem z firmą Selectivv sprawdziliśmy, ilu mniej więcej było ich poza krajem w ostatni weekend.

Na naszą prośbę firma Selectivv sprawdziła, ilu Polaków w ostatni weekend (7-8 marca) przebywało w czterech europejskich krajach z największą liczbą zakażonych osób. To Włochy, Niemcy, Francja i Hiszpania.

Selectivv zajmuje się m.in. badaniem zachowania i zwyczajów konsumenckich. Dane czerpią ze smartfonów 16 milionów urządzeń. - To unikalne osoby, które w smartfonie mają polską kartę SIM i/lub ustawiony polski język. Wśród nich zapewne wielu turystów z Polski – mówi Dominik Karbowski, prezes firmy Selectivv.

Dane, które przedstawiamy, zbierane były przez cały weekend 7-8 marca. Na roboczej mapie, na której pracowaliśmy z firmą Selectivv, widać jest też natężenie ruchu Polaków w poszczególnych krajach. We Włoszech nasi rodacy najczęściej przemieszczali się w Rzymie, Neapolu, Florencji i Mediolanie. W Niemczech w Monachium, Frankfurcie nad Menem i Berlinie. Francja to Paryż, a Hiszpania – Madryt.

Z zebranych danych wynika, że w ostatni weekend najwięcej osób z polską kartą SIM i/lub polskim językiem w smartfonie było we Włoszech – 4806 osób. W Niemczech przebywało 1794 takie osoby, w Hiszpanii 112, a we Francji – 109.

Co te liczby oznaczają? Należy traktować je tylko szacunkowo. Spróbujmy jednak określić skalę. Firma Selectivv monitoruje smartfony 16 mln osób z naszego kraju. Sami się na to godzimy, akceptując zapisy regulaminów aplikacji i stron internetowych, wszystkie informacje są zaszyfrowane i zanonimizowane.

Według ostatnich danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej ze smartfonów korzysta 27,9 mln Polaków. Jeśli przyjąć za odpowiednie proporcje bazy firmy Selectivv do liczby wszystkich smartfonów Polaków, oznaczałoby to, że w ostatni weekend we Włoszech przebywało niecałe 8,5 tys. rodaków, w Niemczech ponad 3,1 tys., w Hiszpanii i Francji po niecałe 200.