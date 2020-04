Koronawirus. Ruszyły testy polskich urządzeń do wentylacji dwóch pacjentów za pomocą jednego respiratora

Urządzenia do wentylacji dwóch pacjentów za pomocą jednego respiratora są produkowane przez Instytut Techniki i Aparatury Medycznej. Do tej pory wytworzono 100 maszyn. Dzisiaj (10.04.2020) pierwsza partia urządzeń trafi na testy kliniczne do ośrodków medycznych.

Polscy badacze realizują kolejne projekty na rzecz walki z COVID-19. (East News, Fot: LUKASZ GDAK/Polska Press/East News)