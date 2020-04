Eksperci z LHC pracują nad respiratorem, który działa na baterie. Usprawni walkę z COVID-19

W europejskich laboratoriach należących do CERN trwają intensywne prace nad ważnym sprzętem medycznym, działającym na baterie. Według naukowców nowy model respiratora powinien być gotowy w ciągu kilku najbliższych tygodni. Następnie zostanie przekazany szpitalom do testowania.

CERN wspiera walkę z COVID-19

Respiratory zasilane bateriami miałyby trafić do pacjentów z łagodnymi objawami COVID-19 oraz do osób powracających do zdrowia po ciężkiej infekcji wywołanej koronawirusem. Dzięki temu tradycyjny sprzęt pozostawałby dostępny dla najciężej chorujących.