Koronawirus. Rozszerzenie tarczy antykryzysowej

- Jeszcze w tym roku, czyli niemal rok wcześniej niż planowaliśmy, uruchomimy Fundusz Szerokopasmowy. Dzięki niemu dofinansujemy budowę i rozwój sieci telekomunikacyjnej. Wszystko po to, by więcej Polaków miało dostęp do szybkiego internetu – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Chodzi m.in. o internet w miejscach, w których nie inwestują operatorzy telekomunikacyjni. Dzięki Funduszowi tamtejsi mieszkańcy będą mogli liczyć na dostęp do sieci – dodaje szef MC.