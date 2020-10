Koronawirus. Remdesivir jednak nie pomaga pacjentom z COVID-19? Nowe badania

Do tej pory remdesivir był jedynym lekiem, który wydawał się pomagać pacjentom w ciężkich przypadkach COVID-19. W Polsce również był stosowny od dłuższego czasu . Niestety najnowsze badania, na które powołuje się CNN , wskazują, że może być o wiele mniej skuteczny, niż zakładano. Badania nie zostały jeszcze zrecenzowane, ale WHO udostępniło już wyniki.

W badaniu tym WHO dokonało przeglądu wyników pacjentów, u których stosowano remdesivir lub jeden z trzech innych leków, m.in. hydroksychlorochiny. Żaden z nich nie pomógł pacjentom żyć dłużej ani wcześniej wyjść ze szpitala, przyznało WHO. To badanie ma ostatecznie rozwiać wątpliwości, czy leki uważane dotychczas za skuteczne, faktycznie mogą pomóc w ciężkich przypadkach COVID-19.