Koronawirus przyczyną wielu zgonów, ale statystyki innych chorób są znacznie gorsze

Po sieci krąży obrazek przedstawiający dysproporcje pomiędzy zgonami wywołanymi różnymi przyczynami. Zamieszczone na nim informacje jasnao wskazują, że to nie koronawirus zabił najwięcej osób od początku tego roku.

Sprawdziliśmy. Zamieszczone na nim dane są faktycznie prawidłowe, choć - naturalnie - statystyki te zmieniają się z minuty na minutę. Informacje dotyczące śmierci matek podczas porodów, zgonów na skutek malarii, nowotworów, wypadków komunikacyjnych czy związanych z alkoholem i papierosami zmieniają się co chwila. Pokazywane są też informacje o liczbie aborcji, którą - zależnie od poglądów - część społeczeństwa traktuje jako śmierć człowieka, część zupełnie nie.

Statystyki Światowej Organizacji Zdrowia oraz amerykańskich Centers for Disease Control and Prevention posłużyły do stworzenia specjalnego, internetowego narzędzia worldometer.com. Pokazuje ono aktualne dane dotyczące światowej populacji. Dzięki niemu można zobaczyć informacje nie tylko o zgonach, ale także liczbie narodzin, wydatkach na opiekę zdrowotną, wojskowość, edukację, zużytej ilości wody czy energii.