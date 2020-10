Koronawirus: jest konsensus naukowy w sprawie pandemii – musimy działać teraz

Dokument opublikowany w czasopiśmie naukowym "The Lancet" stanowi konsensus naukowy, oparty na dostępnych dowodach i wiedzy, jaką do tej pory zgromadzono w trakcie badań koronawirusa.

Konsensus naukowy w sprawie COVID-19

Naukowcy podzielili się swoimi poglądami na temat SARS-CoV-2. Ich zdaniem koronawirus rozprzestrzenia się poprzez kontakt (poprzez większe krople i aerozole) oraz transmisję na większy zasięg przez aerozole, szczególnie w warunkach słabej wentylacji. Charakteryzuje się wysoką zakaźnością, co w połączeniu z podatnością nienarażonych populacji na nowego wirusa stwarza warunki do jego szybkiego rozprzestrzeniania się w społeczności.

Koronawirus a grypa

Z wniosków opublikowanych przez badaczy wynika również, że śmiertelność z powodu zakażenia COVID-19 jest kilkukrotnie wyższa niż w przypadku grypy sezonowej. Dodatkowo infekcja może doprowadzić do rozwoju długotrwałej choroby nawet u młodych i wcześniej zdrowych osób.

Eksperci do tej pory nie ustalili, jak długo utrzymuje się odporność na wirusa, a SARS-CoV-2, podobnie jak i inne sezonowe koronawirusy może wystąpić ponownie u osoby, które przeszły już chorobę. Częstość ponownego zakażenia nie jest jeszcze znana.

Co istotne, naukowcy odnieśli się również do błędnych przekonań na temat SARS-CoV-2. Zaznaczyli, że koncepcja nabycia odporności stadnej nie ma żadnego uzasadnienia naukowego. Podobnie jak ograniczenie pandemii do określonych grup społecznych. Potrzebne jest natomiast wdrażanie skutecznych strategii walki z koronawirusem i respektowanie istniejących zaleceń.