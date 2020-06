Koronawirus i borelioza mają podobne objawy. Naukowcy tłumaczą, jak je rozróżnić

Borelioza jest to najczęstsza choroba przenoszona przez kleszcze. Najwięcej przypadków zgłaszanych jest latem, kiedy to populacja kleszczy czarnoskórych jest najwyższa. W związku z rozpoczynającym się sezonem boreliozy, naukowcy zwracają szczególną uwagę na to, iż niektóre objawy choroby są bardzo podobne do tych wywołanych przez zakażenie koronawirusem.