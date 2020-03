Koronawirus. Hackerspace'y w Warszawie i Krakowie produkują przyłbice dla medyków. Proszą o dodatkowe wsparcie

Przyłbice nie posiadają atestów, dlatego nie mają gwarancji sterylności, a po ich każdym użyciu należy je zdezynfekować, np. co najmniej 70 proc. alkoholem. Używa się ich więc na własną odpowiedzialność.

Dodatkowo Warszawski Hackerspace projekt modelu swoich przyłbic udostępnił za darmo na licencji CC-BY-NC 4.0. – to znaczy, że można go udostępniać, używać i modyfikować, ale nie do celów komercyjnych i z zachowaniem informacji o autorstwie.