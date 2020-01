Koronawirus dotarł do Stanów Zjednoczonych. CDC informuje o przypadku zachorowania w Waszyngtonie

Młody mężczyzna trafił do szpitala z podejrzeniem koronawirusa podobnego do SARS. Wcześniej przebywał w chińskim Wuhan. Władze wydały oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Jest to pierwszy przypadek zachorowania poza Azją.

Pierwszy przypadek koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. (East News, Fot: STR/AFP/East News)

Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) oficjalnie potwierdziły, że zdiagnozowano pierwszy przypadek koronawirusa (2019 Novel Coronavirus – 2019-nCoV) w Stanach Zjednoczonych.

Mężczyzna odwiedził Wuhan

Agencja AP podała, że chorym jest 30-letni mężczyzna, który przebywał w Wuhan. Obecnie znajduje się w szpitalu Providence Regional Medical Center - Everett, a jego stan określa się jako dobry.

Mężczyzna wrócił do USA 15 stycznia. Przyleciał na międzynarodowe lotnisko Seattle-Tacoma, ale nie był to bezpośredni lot z Wuhan. Samodzielnie zdiagnozował swoje objawy, które zazwyczaj obejmują gorączkę, kaszel i katar. Pacjent zgłosił się do lekarzy 16 stycznia. Kolejnego dnia przeprowadzono szczegółowe badania, a w poniedziałek 20 stycznia postawiono diagnozę.

Nie wiadomo, z iloma osobami chory mógł mieć kontakt, ale urzędnicy twierdzą, że pracują nad ustaleniem trasy jego podróży oraz nawiązanych w jej trakcie kontaktów.

Badania na lotniskach

Stany Zjednoczone wprowadziły specjalne środki bezpieczeństwa. Wszystkie loty z Wuhan do USA są przekierowywane na trzy lotniska, gdzie lekarze przeprowadzają badania przesiewowe (badania profilaktyczne mające na celu wczesne wykrycie choroby). Mowa tutaj o JFK, San Francisco i LAX. Wyznaczono również dwie dodatkowe lokalizacje w Chicago i Atlancie.

Dr Nancy Messonnier, dyrektor Narodowego Centrum ds. Szczepień i Chorób Oddechowych we wtorek poinformowała, że dotychczas przebadano blisko 1,2 tys. pasażerów.

- Jednak żaden z nich nie został skierowany do szpitala ani poddany kwarantannie podczas badań przesiewowych – dodała Messonnier.