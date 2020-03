Koronawirus. Chińczycy wymyślili bezpieczne przywitanie

Koronawirus sieje niepokój wśród mieszkańców całego świata. Lekarze nie zalecają paniki, lecz profilaktykę. W związku z dbaniem o bezpieczeństwo Chińczycy wymyślili nowy sposób powitania. "Wuhan shake" zyskuje coraz większą popularność.

Koronawirus rozprzestrzenia się w bardzo szybkim tempie docierając do coraz większej ilości krajów na świecie. Według najnowszych danych, zarażonych jest już ponad 93 tys. osób . Jak dotąd odnotowano prawie 3 200 zgonów. Epidemia dawno przekroczyła granice Chin, siejąc niepokój wśród mieszkańców Europy. W środę 4 marca potwierdzono także pierwszy przypadek zakażenia w Polsce .

Informacje na temat rozwoju epidemii powodują coraz większe przerażenie wśród ludzi. Lekarze zamiast paniki, zalecają profilaktykę. Eksperci przypominają, aby ograniczać dotykanie powierzchni i przycisków w miejscach publicznych, zalecają dokładną dezynfekcję rąk, a także ograniczenie dotykania się po twarzy . Ponieważ wirusem łatwo zarazić się przez dotyk , w sieci pojawia się coraz więcej pomysłów dotyczących alternatywnych powitań. Zdecydowanie jednym z bardziej oryginalnych jest to wymyślone przez Chińczyków.

"Wuhan shake" (nazwa nawiązująca do ang. hand shake - uścisk dłoni) czyli bezpieczny sposób na witanie się, z dnia na dzień cieszy się większą popularnością. Wszystko zaczęło się od filmiku wrzuconego do sieci, na którym możemy zaobserwować mieszkańców miasta Wuhan, którzy na powitanie witają się stopami. - To niesamowite, jak ludzie potrafią przystosować się i zachować poczucie humoru nawet w stresujących okolicznościach - skomentowała jedna z internautek. Nagranie możecie zobaczyć poniżej.