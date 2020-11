Koronawirus bronią przestępców i ekstremistów? ONZ zabiera głos

"Przestępcy i ekstremiści wykorzystują pandemię do budowania sieci wsparcia, podważania zaufania do rządów, a nawet używania Covid-19 jako broni", stwierdza w raporcie ONZ. Eksperci obawiają się przede wszystkim ich aktywności w mediach społecznościowych.

- Terroryści, brutalni ekstremiści i zorganizowane grupy przestępcze próbują wykorzystać pandemię koronawirusa, aby rozszerzyć swoją działalność i zagrozić skuteczności oraz wiarygodności środków zaradczych stosowanych przez rządy - podkreśliła Antonia Marie De Meo, dyrektor Międzyregionalnego Instytutu Badań nad Przestępczością i Wymiarem Sprawiedliwości ONZ (UNICRI).

De Meo jest autorką wprowadzenia do raportu " Powstrzymaj wirusa dezinformacji", który został opublikowany w środę. W swoim tekście zwraca uwagę przede wszystkim na aktywność przestępców w mediach społecznościowych:

- Niepokojące jest również to, że niektóre terrorystyczne i brutalne grupy ekstremistyczne próbowały nadużywać mediów społecznościowych w celu podżegania potencjalnych terrorystów do celowego rozprzestrzeniania COVID-19 i stosowania go jako improwizowanej formy broni biologicznej - komentuje.

Zdaniem jej oraz innych ekspertów, media społecznościowe mogą być w prosty sposób wykorzystywane do "inspirowania terroryzmu". Jednocześnie mogą być wykorzystywane do motywowania do ekstremalnych i niebezpiecznych działań.

De Meo zwraca uwagę na to, jak częste są przypadki otwartego nawoływania do celowego rozprzestrzeniania koronawirusa. Przywołuje przypadki, gdy grupy ekstremistyczne zwracały się do swoich zwolenników, by ci celowo kasłali na inne osoby, czy odwiedzali miejsca, gdzie gromadzą się mniejszości religijne.

Za przykład "inspirowanego terroryzmu" raport podaje sprawę neonazisty Timothy Wilsona, który z pomocą platformy Telegram informował o swoich planach zdetonowania bomby w szpitalu zajmującym się pacjentami z koronawirusem w Kansas City. Wilson zginął w czasie strzelaniny w marcu, zabity przez agenta FBI.

Specjaliści ONZ analizowali również działanie prawicowych ekstremistów, ośrodków powiązanych z Państwem Islamskim i Al-Kaidą oraz zorganizowanych grup przestępczych. W wielu przypadkach grupy te wykorzystują media społecznościowe do szerzenia teorii spiskowych na temat COVID-19 oraz dezinformacji.

O wielu tego typu teoriach spiskowych pisaliśmy już kilkakrotnie, obalając mity na temat koronawirusa. Jednak szerzenie ich to nie jedyna niebezpieczna praktyka wykorzystywana przez przestępców i ekstremistów w mediach społecznościowych.

PAP zwraca uwagę, że grupy przestępcze wykorzystują też kryzys gospodarczy wywołany pandemią do kontroli nad firmami i sklepami zagrożonymi bankructwem. Za przykład podaje się m.in. kartele narkotykowe próbujące przejąć apteki w czterech stanach Meksyku.

ONZ zaznacza, że niestety, ale nie ma skutecznego sposoby na powstrzymanie przestępców i ekstremistów przed korzystaniem z mediów społecznościowych. Chociaż walka z dezinformacją trwa na wielu frontach, to sami użytkownicy muszą wykazać się rozsądkiem, kiedy korzystają z Facebooka, Twittera itp.