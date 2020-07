Koronawirus a sezon grypowy. Wielka Brytania zachęca do szczepień

Koronawirus nie jest w odwecie , a średnia dobowa liczba zakażeń utrzymuje się na stałym poziomie. Sytuacja w Polsce wygląda podobnie, co w pozostałych regionach świata. I chociaż obecnie większość zastanawia się, jak pandemia wpłynie na plany urlopowe, to wraz z nadejściem jesieni należy przygotować się na sezon grypowy.

Wielka Brytania szykuje masowe szczepienia, by powstrzymać grypę. I chociaż dalej nie będą one obowiązkowe, to rząd zapowiada szeroką kampanię, mającą na celu przekonanie do szczepień przeciw grypie.