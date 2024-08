Konwój pełen czołgów w Polsce. Trafiły tam, gdzie mają ważną rolę

Żołnierze z 405. Brygady Wsparcia Polowego Armii USA pokazali w internecie nagranie z kolejnego transportu czołgów M1A2 Abrams z niemieckiej bazy Coleman APS-2 (w Mannhein) do Powidza. Łącznie do Polski trafiło tym samym ponad 80 amerykańskich czołgów , a więc wszystkie, które miały zostać przemieszczone z Niemiec. Sprzęt był sukcesywnie transportowany w kolejnych partiach od czerwca br.

Amerykanie pochwalili się na nagraniu, jak wyglądał transport tych maszyn, które ważą kilkadziesiąt ton każda. Wykorzystali do tego zestaw z ciągnikiem M1300 EHET, który został zaprojektowany przez Oshkosh i charakteryzuje się zgodnością z europejskimi wymaganiami drogowymi. Sześcioosiowa naczepa umożliwia transport sprzętu o masie do 60 t.

Ponadto kilkadziesiąt nowoczesnych maszyn z USA stanowi projekcję siły we wschodniej flance NATO. Amerykańska armia chce w ten sposób udowadniać, że ma do dyspozycji swój sprzęt w kluczowych miejscach na mapie Europy i na wypadek zagrożenia – jest w stanie zareagować błyskawicznie.

Za zdolności ofensywne Abramsa we wspomnianej wersji odpowiada armata gładkolufowa M256 kal. 120 mm, której towarzyszą karabiny maszynowe kal. 12,7 mm i 7,62 mm (M240). Główne działo jest przystosowane do ostrzału wrogich jednostek pociskami M1147. To amunicja programowalna, która jest zdolna do niszczenia opancerzonych jednostek, ale też cięższych fortyfikacji. M1A2 Abrams może też strzelać pociskami M829A4 ze zubożonym uranem.