Konkurs z Brodką. Do wygrania laptopy Dell XPS 13 na platformie Intel EVO

Konkurs "XPS Revolt by Brodka" jest adresowany zarówno do amatorów, jak i profesjonalistów, którzy realizują się twórczo w cyfrowym świecie. Prace można zgłaszać w 4 kategoriach: Dźwięk, Obraz, Ruch, Znak. Oznacza to, że każdy twórca może zgłosić do konkursu motyw muzyczny, grafikę, zdjęcie, kolaż, wideo, animację, efekt 3D czy typografię.