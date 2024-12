Koniunkcja Jowisza i Księżyca. Obserwuj przez całą noc

Jak podaje serwis nocneniebo.pl, Jowisz i Księżyc będą w koniunkcji od godziny 15:00 w sobotę (14 grudnia) do około 6:00 rano w niedzielę (15 grudnia). Zjawisko będzie można zacząć obserwować na południowo-wschodnim horyzoncie, a zakończyć na północno-zachodnim. To okazja, by zobaczyć Księżyc bliski pełni, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność obserwacji.