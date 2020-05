Koniec plastiku? Coca-Cola i Carlsberg wspierają nowe, ekologiczne rozwiązanie

Pochodząca z Holandii firma Avantium ma nadzieję, że jej nowatorski projekt wkrótce wywoła rewolucję wśród producentów napojów. Zdążyła do siebie już przekonać takich gigantów, jak Coca-Cola i Carlsberg.

Jaki pomysł ma na to wszystko Avantium? Firma zamierza wykorzystać do produkcji plastiku materiały wyłącznie pochodzenia roślinnego. Miałyby być pozyskiwane z upraw zrównoważonych w partnerstwie z największymi producentami napojów.

W praktyce, na przykładzie piwa Carlsberg, wyglądałoby to tak, że większa część butelki byłaby stworzona ze 100-procentowo biodegradowalnej tektury, a pozostała część składałaby się włókien roślinnych (bioplastik).

Prototyp butelki "zero waste" Carlsberga

Obecnie butelki plastikowe stworzone z paliw kopalnianych pozostawiają po sobie aż 300 mln ton odpadów rocznie. Przez to, że mikroplastik rozkłada się nawet setki lat, przyczyniają się one do pogłębiania kryzysu klimatycznego. Pomysł Avantium mógłby położyć temu kres.