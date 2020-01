Koniec bramek SMS i MMS. Orange i Plus wkrótce wyłączają usługę

Już od 1 lutego Orange wyłącza możliwość korzystania z bramek SMS i MMS. Natomiast Plus planuje iść śladami konkurenta, chociaż oficjalna decyzja jeszcze nie zapadła. Powód wyłączenia usługi jest chyba oczywisty - bardzo niskie zainteresowanie.

Bramki SMS i MMS służą do wysyłania wiadomości tekstowych oraz obrazkowych na telefon komórkowy z pomocą przeglądarki internetowej. Usługa cieszyła się popularnością, ponieważ była darmowa, chociaż niekiedy limitowana.

"Zamknięcie internetowej bramki SMS/MMS to decyzja biznesowa i wynika m.in. ze spadającego zainteresowania usługą. To efekt upowszechnienia się smartfonów i ofert "no limit", w których wiele usług klienci otrzymują w ramach abonamentu" - tłumaczy dla TVN24BiS.pl Wojciech Jabczyński, rzecznik prasowy Orange.