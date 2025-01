Kolejowa rewolucja w Polsce. Ten pociąg unosi się nad torami

Polska firma Nevomo stara się zrewolucjonizować kolej za pomocą swojej technologii MagRail . Jest to pierwsze na świecie rozwiązanie, które pozwala na wdrożenie koncepcji lewitacyjnej kolei magnetycznej na istniejących już torach. Przypominamy tę innowacyjną koncepcję z Polski, która jest już rozwijana od paru lat i może w przyszłości zmienić nasz sposób podróżowania.

Konkurencyjność MagRail w stosunku do rozwiązań typu Maglev, czyli elektrodynamicznej kolei magnetycznej, wynika z niższych kosztów wdrożenia. Technologia ta jest możliwa do zastosowania na obecnych szlakach kolejowych bez konieczności ich modernizacji lub tworzenia nowych linii.

Zaletą technologii MagRail jest również brak potrzeby stosowania lokomotywy, co zwiększa pojemność pasażerską przy zachowaniu tej samej długości pojazdu. Koszty implementacji są także znacznie niższe.

Dla porównania, budowa japońskiej trasy Shinkansen sięga 160 mln euro za kilometr, a chińska kolej Transrapid to wydatek rzędu 50 mln euro za kilometr. Nevomo podaje, że wdrożenie MagRail kosztuje jedynie około 10 mln euro za kilometr.

Ma to związek z możliwością wykorzystania istniejących linii, które wymagają jedynie wzbogacenia o komponenty magnetyczne. Te tory wciąż mogą obsługiwać tradycyjne składy.

MagRail dąży do uruchomienia pociągów poruszających się z prędkościami od 300 do 550 km/h. Jak wynika z przedstawionych podczas prezentacji informacji, trwają prace nad ulepszeniem wydajności energetycznej tego rozwiązania, co pozwoli osiągnąć prawdziwie bezemisyjne i szybkie podróże.