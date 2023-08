Kolejny składak z frontu. Ukraińcy znów stworzyli coś ciekawego

Improwizowany pojazd składa się z przeciwpancernej armaty pochodzącej z działa holowanego D-44 o kalibrze 85 mm połączonej z podwoziem MT-LB, czyli radzieckiego pływającego transportera opancerzonego przeznaczonego do holowania dział. Można więc powiedzieć, że Ukraińcy połączyli dwa osobne pojazdy dotąd tworzące parę w jeden twór. Zgodnie z tym, co widzimy na materiałach, które przedostały się do sieci nowy "składak" jest aktywnie wykorzystywany w walce przeciw okupantowi.