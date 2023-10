Kolejny gigant płynie na Bliski Wschód. Kraj z Europy podjął decyzję

Francja to kolejny kraj, który podejmuje działania związane z kryzysem na Bliskim Wchodzie. We wchodzenie rejony Morza Śródziemnego skierowany został jeden z największych okrętów francuskiej marynarki wojennej - Tonnerre. Jednostka już wczoraj, 26 października, opuściła swój macierzysty port w Tulonie. Przybliżamy jej najważniejsze cechy i misję, jaką ma do spełnienia wedle francuskich władz.