Kolejne uszkodzenia elektrowni atomowej Fukushima. Ze zbiorników wycieka skażona woda

Rzecznik Tokyo Electric Power Co. - Keisuke Matsuo powiedział, że spadek poziomu wody w reaktorach bloku 1 i 3 wskazuje, że istniejące uszkodzenia ich głównych komór przechowawczych pogłębiły się po sobotnim trzęsieniu ziemi o sile 7,3 stopni w skali Richtera. Woda nie wydostaje się jednak na zewnątrz konstrukcji.

Kolejne problemy w Fukushimie

To kolejne trzęsienie ziemi, które miało wpływ na elektrownię atomową. Trzęsienie o sile 9,1 stopnia w skali Richtera, do którego doszło w 2011 roku i wywołane nim tsunami, uszkodziły systemy chłodzenia, powodując stopienie trzech rdzeni reaktorów i przemieszczenie się paliwa jądrowego na dno ochronnych zbiorników.

Od 2011 roku woda chłodząca nieustannie wydostaje się z uszkodzonych zbiorników i trafia do piwnic budynków reaktora. W celu uzupełnienia powstających braków, do reaktorów wpompowano dodatkową wodę, aby schłodzić stopione paliwo, które wciąż w nich pozostaje. Jest to niezwykle trudny proces, wymagający zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.