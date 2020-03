Kolejne przesłanki na powstanie Księżyca w wielkiej kolizji. Nowe badania izotopów tlenu w skałach

Wiodącą hipotezą tłumaczącą genezę naszego Księżyca jest ta, mówiąca o wielkim zderzeniu Ziemi z początków istnienia z innym dużym obiektem kosmicznym i uformowaniu naszego naturalnego satelity z resztek. Jest nowe światło w tej sprawie.

Kolizja z Theią stawia wiele pytań

Do tej pory badania przywiezionych z Księżyca skał przez misje Apollo z NASA nie do końca pokrywały się z przewidywaniami naukowców. Jeśli taka kosmiczna katastrofa faktycznie miała miejsce 4,5 miliarda lat temu, to księżycowe skały powinny wyglądać jak pomieszane fragmenty Ziemi i Thei. Dotychczasowe pomiary wskazywały na bardzo podobne zawartości izotopów tlenu jak w ziemskich próbkach, co było pewną zagadką.