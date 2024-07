Kobieta spacerowała z psem. Natknęła się na egzotyczną jaszczurkę

Jak wynika z krótkiej relacji, kobieta będąca mieszkanką osiedla Słodowiec zabrała swojego psa na spacer do parku przy ulicy Perzyńskiego. Podczas przechadzki zauważyła, że jej pies zaczął zachowywać się nietypowo. Kiedy podeszła do miejsca upatrzonego przez swojego pupila, dostrzegła dużą jaszczurkę, która przyciągała wzrok jasnym kolorem i licznymi kolcami na niemal całym ciele.

Ekopatrol straży miejskiej, który został wezwany do tej nietypowej sytuacji, stwierdził, że jest to dorosła agama brodata. Strażnicy umieścili jaszczurkę w pojemniku i przetransportowali ją do Centrum CITES w warszawskim zoo.