Kiedyś to były zimy. Walka ze śniegiem w przedwojennej Polsce

Wielometrowe zaspy, pociągi unieruchomione na dziesiątki godzin, zupełny paraliż komunikacyjny i… prawdziwie biała zima. Tak było w międzywojniu.

Lepiej zapobiegać, niż… odśnieżać

"Praca ręczna odgartywacza śniegu"

Większość porad odnosiła się ściśle do torów kolejowych, co nie powinno dziwić biorąc pod uwagę poziom rozwoju polskiej motoryzacji w połowie lat 20.

Autor pragnął jednak iść z duchem czasu. Dlatego zaznaczył, że również na "dogach bitych" zaspy stanowią "znaczną, a czasem niepokonaną przeszkodę dla samochodów osobowych i ciężarowych". Dlatego też… zalecał by odśnieżać je tymi samymi sposobami, co drogi żelazne. Może tylko bez parowozów.