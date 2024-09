Kiedy się pojawiają, wiadomo, że będzie źle. "Bobry" z Ukrainy coraz skuteczniejsze

"A-50 stacjonujący w fabryce w Taganrogu, Su-57 i duma Putina – radar Woroneż. Łączy je wszystkie to, że ostatnią rzeczą, którą zobaczyły, zanim stały się bezużytecznie, były Bobry" – przekazał w komunikacie Wywiad Obrony Ukrainy. Bobry, pomimo niewinnie brzmiącej nazwy, są poważnym zagrożeniem dla rosyjskiego sprzętu wojskowego. Zwłaszcza że są w stanie pokonać nawet 800-1000 km, co tak naprawdę daje im możliwość atakowanie celów, które znajdują się również na terenie Federacji Rosyjskiej.

Drony Bóbr, produkowane przez Ukroboronprom, to jedne z najnowocześniejszych bezzałogowych maszyn dostępnych obecnie na rynku. Są to drony typu kamikadze, przeznaczone do przeprowadzania niszczycielskich ataków na cele wojskowe. Ich zasięg wynosi od 800 do 1000 km, co czyni je doskonałymi narzędziami do rażenia wroga na dużą odległość.