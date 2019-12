Kazachstan. Katastrofa samolotu Bek Air. Co najmniej 14 ofiar śmiertelnych

Trwa akcja ratunkowa po katastrofie samolotu linii lotniczych Bek Air, do której doszło na lotnisku w Ałmacie w Kazachstanie. W samolocie było 100 osób - władze już znają liczbę zmarłych.

Jak informuje "The Guardian", co najmniej 14 osób poniosło śmierć w wyniku katastrofy samolotu linii lotniczych Bek Air, do której doszło niedługo po starcie, obok lotniska w Ałmacie w Kazachstanie. Materiał filmowy pokazuje służby ratownicze poszukując ocalałych.