Katastrofa "Hindenburga". Dlaczego ogromny sterowiec stanął w płomieniach?

Sterowiec LZ-129 "Hindenburg" był prawdziwą dumą nazistowskich Niemiec. Maszyna, oddana do użytku przez firmę Zeppelin w roku 1936 budziła ogromne zainteresowanie na całym świecie.

Dzięki czterem 1200-konnym silnikom sterowiec mógł rozpędzić się do 135 kilometrów na godzinę. W efekcie komfortowa podróż przez Atlantyk trwała kilkadziesiąt godzin. Trzeba było za nią jednak słono zapłacić.

Bilet na trasę z Niemiec do New Jersey kosztował w jedną stronę aż 400 dolarów. Po uwzględnieniu inflacji daje to w 2021 roku blisko 8000 banknotów z Jerzym Waszyngtonem.