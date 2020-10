Kalifornijskie pożary lasów są pierwszym "gigapożarem" we współczesnej historii

W poniedziałek sierpniowe pożary w północnej Kalifornii rozrosły się na ponad mln akrów, podnosząc go z poziomu klasyfikacji "megapożaru" do "gigapożaru", który nie był do tej pory nigdy użyty we współczesnej historii.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Pożar lasu w pobliżu Shaver Lake w Kalifornii. (Getty Images)