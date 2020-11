Kacper Blonsky i Marcin Dubiel: Kim są nowe gwiazdy FAME MMA 8?

Kim jest Kacper Blonsky?

- Nie jestem fighterem, dopiero zaczynam przygodę ze sportami walki, ale przygotuję się najlepiej, jak się da. - Dodał również, że nie obawia się starcia z Marcinem Dubielem, bo jak twierdzi "kilkukrotnie pokonał go nawet bez przygotowania".

Kim jest Marcin Dubiel?

24-letni Marcin Dubiel, drugi Youtuber, którego będziemy mogli zobaczyć na 8. gali FAME MMA doczekał się aż 1,4 mln subskrybentów na YouTubie. To czyni go jednym z najpopularniejszych influencerów w Polsce. Na jego kanale znajdziemy przede wszystkim vlogi, np. "Co faceci wiedzą o kobietach" czy "Jak nie podrywać w Internecie".