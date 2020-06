Jowisz na niezwykłych zdjęciach. Sonda Juno kolejny raz zbliżyła się do planety

Juno wyruszyła w kierunku Jowisza w sierpniu 2011 roku, a do największej planety Układu Słonecznego dotarła w lipcu 2016 roku. Od tego czasu regularnie dostarcza naukowcom danych na temat gazowego giganta. Jednak poza naukowymi korzyściami, jakie niosą badania Juno, trudno nie zauważyć niezwykłych zdjęć, jakich dostarcza sonda.

2 czerwca Juno po raz dwudziesty siódmy zbliżyła się do Jowisza, dzięki czemu udało się jej uchwycić kolejne niezwykłe ujęcia gazowej powierzchni giganta. Na te jednak będziemy musieli jeszcze trochę zaczekać. Na razie NASA opublikowała zdjęcia z dwóch poprzednich zbliżeń, które miały miejsce 10 kwietnia oraz 17 lutego.

Na fotografii z 17 lutego br. Juno burzowy, północny region Jowisza. Warto zwrócić uwagę na długie, cienkie pasy biegnące przez środek obrazu od góry do dołu. Są to warstwy cząstek mgiełki, które unoszą się nad chmurami, ale naukowcy jak na razie nie potrafią wyjaśnić, jak dochodzi do ich powstawania.