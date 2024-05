Jesteś samotny? Twoją nadzieją może być SI

Profesor Tony Prescott z University of Sheffield, ekspert w dziedzinie sztucznej inteligencji (SI), jest przekonany, że rozwijająca się technologia może przynieść ulgę coraz większej grupie osób cierpiących z powodu samotności. W swojej książce "The Psychology of Artificial Intelligence" argumentuje, że zaawansowana SI może pomóc samotnym ludziom uniknąć poważnych problemów zdrowotnych, które często są związane z izolacją społeczną.

Profesor Prescott jest specjalistą w dziedzinie interakcji między SI a ludźmi, łącząc w swojej pracy wiedzę z robotyki, informatyki, psychologii i filozofii. Zajmuje się między innymi próbami odtworzenia w komputerach podobnej do ludzkiej percepcji, pamięci oraz emocji.

W swojej książce, profesor odwołuje się do różnych badań, które wykazały, że izolacja społeczna jest powiązana z większym ryzykiem różnych zaburzeń zdrowotnych, takich jak choroby serca, demencja, udar, depresja czy stany lękowe. Wskazuje na ubiegłoroczny raport "Surgeon General’s Advisory on the Healing Effects of Social Connection and Community", który stwierdza, że samotność jest bardziej szkodliwa dla zdrowia niż otyłość.

Profesor Prescott zwraca uwagę na fakt, że w USA aż 36 procent dorosłych i 61 procent młodych dorosłych cierpi z powodu społecznej izolacji. W tym kontekście, zauważa, że towarzystwo SI, które oferuje formę wzajemnych, spersonalizowanych, stymulujących społecznych interakcji, może przynieść korzyści.

"W czasach, gdy wielu ludzi opisuje siebie jako samotnych, korzyści może przynieść towarzystwo SI stanowiące formę wzajemnych, spersonalizowanych, stymulujących społecznych interakcji. Samotność często cechuje się tym, że pogłębia się po prowadzącej w dół spirali. Izolacja prowadzi do spadku samooceny, co dalej zniechęca do interakcji z ludźmi" – pisze prof. Prescott.

Jednak, jak zauważa, mogą istnieć pewne zagrożenia. Sztuczna inteligencja może zostać tak zaprogramowana przez jej twórców, aby zatrzymywać ludzi przy sobie jak najdłużej, co również mogłoby być szkodliwe. Dlatego sugeruje wprowadzenie odpowiednich regulacji.

W swojej książce, profesor Prescott porusza również szereg innych kwestii związanych z SI. Zastanawia się, czy komputery już przypominają mózgi, czy SI przewyższa zdolności ludzi, czy może być kreatywna, czy wyposażenie jej w robotyczne ciało doprowadziłoby do powstania nowego typu sztucznej inteligencji, czy dzięki SI ludzie mogą rozszerzyć własną inteligencję. Zastanawia się nawet, czy SI może pomóc w walce ze zmianami klimatycznymi.